«Claude, cette victoire, elle est pour toi» - Kirk Muller

Quant à savoir pour qui était la rondelle que le capitaine Shea Weber a ramassée sur la patinoire à la fin de la rencontre, Muller a risqué une explication.

« Ce qui se passe après la rencontre, c'est l'affaire des joueurs. Mais on devrait donner la rondelle à Claude, a dit Muller. C'est un jeu d'émotion et on doit avoir du plaisir. Nous sommes en séries. »

Pour ce qui est de son retour proprement dit derrière le banc en qualité d'entraîneur-chef, Muller a plutôt mis l'accent sur la préparation collective qui avait précédé l'arrivée des joueurs à Toronto.

« Les joueurs connaissent leur rôle et ils savent comment on veut les voir jouer. Donc, c'est facile pour moi. Plusieurs joueurs ont mis l'épaule à la roue et ça a facilité ma tâche. »