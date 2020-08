Alphonso Davies qualifié pour la demi-finale de la Ligue des champions

Le Bayern de Munich et le Canadien Alphonso Davies ont atteint la demi-finale de la Ligue des champions de la Concacaf, vendredi, en l’emportant facilement face au FC Barcelone par la marque de 8-2.

Davies avait quitté l’entrainement de son équipe mercredi, il souffrait d’une petite douleur aux adducteurs, mais il a été en mesure de débuter ce match de quart de finale.

La mission de Davies dans ce match? Neutraliser Lionel Messi qui attaque dans son couloir.

Et bien la vedette mondiale du soccer a été blanchie de la feuille de pointage.

Et Davies, lui, un défenseur latéral, en a même profité pour préparer le cinquième but des siens. Installé au point de corner à la 63e minute, il déculotte Nelson Semedo et se dirige jusqu’à la cage adverse, avant de remettre à Joshua Kimmich posté devant un filet ouvert. Il ne rate pas sa chance, portant la marque à 5-2.

Le Bayern a ouvert la marque à la 4e minute de jeu, sur un but de Thomas Muller. Le Barça a immédiatement répliqué à la 7e minute, forçant David Alaba à marquer dans son propre but pour faire 1-1.

Ivan Perisic, Muller (son deuxième), Serge Gnabry, Robert Lewandowski et Philippe Coutinho (deux fois) ont aussi marqué pour le club allemand. Le deuxième but pour le Barça appartient à Luis Suarez.

Le Bayern affrontera maintenant le gagnant du match entre Manchester City et l’Olympique Lyonnais qui aura lieu samedi.