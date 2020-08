Soccer | Un championnat canadien rafistolé

On se demandait bien où et comment Soccer Canada allait pouvoir organiser son championnat canadien en cette année de pandémie de COVID-19. Il ne reste que quatre mois et demi à l’année 2020, et les équipes de la MLS doivent encore jouer 18 matchs de la saison régulière. Réponse: une formule spéciale.

En plus, deux semaines internationales sont aussi prévues pour les matchs de qualification de la Coupe du monde en octobre et en novembre.

Plus le temps passait, plus il devenait improbable qu’un tournoi puisse être organisé pour couronner un champion canadien.

Pour pallier ce problème, la MLS, la Concacaf, la CPL et Soccer Canada ont décidé d’y aller avec une formule plus rapide.

L’équipe canadienne de la MLS qui accumulera plus de points lors des six prochains matchs ira affronter le champion de la CPL. Les deux équipes ne disputeront qu’un seul match pour déterminer qui représentera le Canada à la Ligue des champions 2021.

Entre temps, on ne sait toujours pas ce qui advient de la LDC 2020.

La saison de la CPL a officiellement été relancée jeudi dans la bulle à l’île du Prince Édouard, avec un match nul de 2-2 entre Hamilton et Calgary.

Un calendrier particulier

Dans le but de minimiser les déplacements, la MLS a monté un calendrier non traditionnel pour les trois équipes canadiennes.

Malheureusement pour les amateurs de l’Impact, ils devront attendre jusqu’au 25 août avant de revoir leur équipe en action. C’est donc dire que Toronto et Vancouver auront déjà deux matchs sous la ceinture, lorsque l’Impact disputera son tout premier match.

En voyant les difficultés qu’a vécues l’Impact à trouver une cohésion sur le terrain à Orlando, ceci n’est définitivement pas une bonne nouvelle pour les hommes de Thierry Henry.

Tirage au sort de la Concacaf mercredi

Comme mentionné plus haut, les matchs de qualifications de la Coupe du monde 2022 se mettent en branle en octobre.

Pour le Canada, c’est une route assez longue qui les attend. Ils devront tout d’abord gagner leur section, eux qui participeront à la phase de groupe.

C’est mercredi que le tirage au sort aura lieu aux bureaux de la FIFA, et que l’on saura qui sera de leur association. Seulement le gagnant de chaque groupe passera au tour suivant. En tout, les 30 pays participants à cette phase seront divisés en six groupes de cinq.

Rappelons que les cinq pays les mieux classés de la Concacaf (Mexique, États-Unis, Costa Rica, Jamaïque et Honduras) sont exemptés de cette phase. Le Canada est septième.