Hospitalisation de Claude Julien | C'est un ami et on veut que tout aille bien» - Alain Vigneault

«Moi et Claude, on est des vieux routiers, on se connaît depuis que moi, j'ai 20 ans et lui, 21 ans, à Salt Lake City. Un bon bout de chemin fait ensemble. J'ai beaucoup de pensées pour lui quand j'ai su la nouvelle. La première chose que je vais faire après la conférence de presse, c'est de m'informer auprès de gens plus au courant. C'est un ami et on veut que tout aille bien»