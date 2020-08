Tennis | Bianca Andreescu se retire du US Open

La championne de l'US Open, la Canadienne Bianca Andreescu ne défendra pas son titre. Elle a annoncé jeudi qu’elle ne participera pas au tournoi du Grand Chelem.

Depuis sa blessure au mois d’octobre dernier, Andreescu a peu joué et indique ne pas avoir pu bien s’entrainer durant la COVID, ce qui a ralenti sa réhabilitation.

Elle ne se sent pas prête à disputer ce tournoi et préfère continuer à travailler sur sa rééducation dans le but d’être en mesure d’être compétitive lors de son retour à la compétition.

L’Ontarienne espérait effectuer un retour au jeu lorsque la COVID a frappé, mais n’a finalement pas pris part aux 4 évènements qui ont eu lieu depuis le retour à la compétition.

Andreescu est classée sixième mondialement.

L'US Open se déroulera sans spectateurs cette année.