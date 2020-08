Impact | Luis Binks s'en va à Bologne

Les amateurs de l’Impact espéraient peut-être voir certains joueurs quitter le club en cette période de transfert, mais Luis Binks ne faisait surement pas partie de cette liste.

Jeudi, l’Impact a toutefois confirmé que le jeune défenseur de 18 ans allait passer au FC Bologne pour 2021.

Binks est rapidement devenu un des meilleurs joueurs de l’Impact cette saison, malgré une arrivée tardive au camp d’entraînement. Il était clair que le jeune homme formé à Tottenham ne resterait pas longtemps en MLS.

Il a démontré le calme d’un vétéran en charnière centrale, comme on a rarement vu chez l’Impact surtout pour un athlète aussi jeune.

« Thierry Henry et Olivier Renard croient beaucoup en lui. C'est une belle addition après son acquisition de Tottenham, a mentionné le directeur sportif global du Bologna FC et de l'Impact de Montréal, Walter Sabatini. Nous avons eu la chance de voir ses qualités l'hiver dernier lors de ses quatre premiers matchs avec l'Impact, puis récemment en Floride, et nous avions envie qu'il se joigne à nous. Ce transfert démontre une fois de plus la synergie entre les deux clubs et la nouvelle philosophie en place à Montréal. »

Les amateurs de l’Impact auront au moins la chance de le voir en action pour encore quelques mois alors qu’il demeurera avec l’Impact pour le reste de la saison 2020.

Binks a été titulaire chez l’Impact pour les neufs matchs disputés par le club en 2020, tant en saison régulière de la MLS, qu’en Ligue des champions et aussi lors du tournoi MLS is back!