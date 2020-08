Eleider Alvarez n’a plus d’excuse!

Pour Yvon Michel, Alvarez et Smith devraient livrer le combat le plus explosif de l’été.

« On parle ici de deux boxeurs très puissants et on sait à quel point Eleider à une mâchoire solide. Si vous lisez les analyses un peu partout, on parle ici du combat le plus attendu depuis la reprise des activités. Tout est en place pour que l’on assiste à un combat explosif. »

Le combat de samedi soir aura lieu à Las Vegas et Alverez devrait remonter dans le ring vers 23h. Le combat sera diffusé sur nos ondes.