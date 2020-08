«Notre équipe est assez bonne pour jouer avec ces gars-là» -Claude Julien

Au point qu’il pense que la différence entre cette défaite et une potentielle victoire ne tient qu’à quelques détails.

« Quelques breaks, tout simplement. On a frappé le poteau à la fin. Si on marque là-dessus, on va en prolongation. Tu regardes les tirs au but, les chances de marquer… quelques jeux, ici et là. Ils ont seulement un but de plus que nous. »