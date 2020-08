«Il y avait un peu de rouille au départ... Ça va être une bonne série» -Shea Weber

« Je pense la même chose, a fait écho Carey Price. On a été lents au départ, mais on a bien réagi par la suite. »

« On a été un peu hésitants en première période, assure Phillip Danault. Mais en deuxième et en troisième période, on s’est plus laissé aller. On s’est fait confiance. »

L’arrêt miracle, le courage de Nick

En deuxième période, avec Price déporté, Nick Suzuki s’est jeté devant le filet afin de tenter de stopper le lancer frappé à bout portant de Scott Laughton.

Price a néanmoins été capable de faire dévier in extremis la rondelle au-dessus du filet, sauvant la peau de son jeune coéquipier.