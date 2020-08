Les Islanders surprennent les Capitals

Quatre buts sans riposte des Islanders ont permis à la formation de New York de vaincre les Capitals de Washington 4-2, mercredi, en ouverture de leur série huitièmes de finales de la LNH.

T.J. Oshie (2e et 3e buts) avait lancé les Capitals en avant à la suite de deux buts inscrits en avantage numérique dès la première période, mais Jordan Eberle (3e) et Anders Lee (1er) ont créé l’égalité avant de voir Josh Bailey (1er) – en désavantage numérique – et Anthony Beauvillier (4e) faire basculer le match en faveur des Islanders.

Les Islanders ont décoché 27 tirs en direction de Braden Holtby, tandis que Semyon Varlamov a repoussé 24 rondelles.