Deuxième prolongation | Patrice Bergeron mène les Bruins à la victoire

Un but de Patrice Bergeron après 73 secondes de jeu lors de la deuxième période de prolongation, mercredi, a mené les Bruins de Boston à une victoire de 4-3 contre les Hurricanes de la Caroline.

Bergeron a saisi une passe du revers de David Pastrnak avant de déjouer le gardien Petr Mrazek d’un tir précis à contre-courant.

En vertu du quatrième but en prolongation de sa carrière, Bergeron devance désormais Mel Hill et Terry O’Reilly pour ce qui est du joueur des Bruins ayant inscrit le plus de buts dans ce contexte dans l’histoire de l’équipe.

Les Bruins et les Hurricanes ont été contraints de disputer le premier match de leur série huitièmes de finale mercredi matin en raison de la rencontre interminable de mardi entre le Lightning de Tampa Bay et des Blue Jackets de Columbus qui s’est terminée après cinq périodes de prolongation.

Outre Bergeron (1er), Pastrnak (1er), Charlie Coyle (1er) et David Krejci (1er) ont touché la cible pour les Bruins.

Joel Edmundson (1er), Brock McGinn (1er) et Haydn Fleury (1er) ont assuré la riposte des Hurricanes.

Tuukka Rask a fait face à 28 lancers, tandis que Mrazek a vu 40 rondelles dirigées vers lui.