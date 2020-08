MLS is back | Grande finale mardi soir!

Le tournoi MLS is back achève déjà. C’est lundi soir qu’aura lieu la grande finale entre Orlando City SC et les Timbers de Portland.

Le gagnant du tournoi se classera automatiquement pour la Ligue des champions 2021 et se méritera 1,1 M$.

Orlando a été la grande surprise du tournoi. Malgré une belle popularité dans son propre marché, le club a obtenu très peu de succès depuis son entrée en MLS.

Mais clairement le fait de jouer à domicile a aidé l’équipe de la Floride qui n’a perdu qu’un seul match dans le tournoi, c’était lors de la ronde préliminaire face au New York City FC.

Le joueur étoile de l’équipe Nani a pris l’équipe sur ses épaules et Orlando est en voiture. Lors du dernier match face à Minnesota, il a marqué deux des trois buts de son équipe, y allant d’incroyables pièces de jeu individuelles.

L’ailier droit Chris Mueller et lui ont marqué six buts ensemble depuis le début du tournoi. Sans l’ombre d’un doute, si Orlando l’emporte ce soir, Nani devra être sérieusement considéré comme joueur le plus utile du tournoi.

De leur côté, les Timbers ont été fidèles à eux-mêmes. Une équipe bien rodée, sans joueur vedette, qui travaille ensemble, dans un système de jeu qui leur est propre depuis des années.

Les Timbers s’avèrent une des équipes les mieux balancées de la MLS, ayant toujours la capacité de surprendre. Ils vendent rarement leur peau facilement et doivent être considérés comme les favoris dans cette finale. L’expérience est définitivement de leur côté.

Attention au meneur de jeu Diego Valeri, qui a déjà deux passes dans le tournoi et s’avère toujours le joueur à surveiller du côté des Timbers. Ses coéquipiers Sebastien Blanco et Jeremy Abobisse sont souvent les cibles des attaques de Valeri, eux qui comptent sept buts combinés depuis le début du tournoi.

Le match débutera à 20:30.

La saison régulière recommence déjà...

La MLS ne perd pas de temps, car dès mercredi soir, la saison régulière de la MLS reprendra.

Le FC Dallas et le Nashville SC joueront le premier match de la reprise des activités à Frisco au Texas.

Ces deux équipes avaient été exclues du tournoi estival à cause d’éclosions de cas de COVID.

Les deux mêmes équipes croiseront le fer à nouveau dimanche soir.

La MLS a dévoilé ce weekend le calendrier des équipes américaines de son circuit pour le prochain mois. Les équipes canadiennes, dont l’Impact, n’ont toujours pas fait savoir où, quand et comment ils pourront reprendre du service.