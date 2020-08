Golf | Retour de la Coupe des présidents à Montréal en 2024

La PGA a confirmé lundi que la Coupe des présidents reviendra à Montréal en 2024. Ce sera la deuxième fois que la PGA sélectionne Montréal pour son tournoi international.

C’est à nouveau, comme en 2007, au club de golf Royal Montréal que se tiendra la 15e édition du tournoi. Le club en sera à sa 151e année d’existence en 2024, le plus vieux club de golf en Amérique du Nord.

Le commissaire de la PGA Jay Monahan a confirmé la nouvelle en visioconférence.

« Les amateurs de golf du Canada et du Québec ont prouvé dans le passé qu’ils sont parmi les partisans les plus passionnés et connaisseurs. Nous sommes très fiers de revenir ici en 2024. »

Le Canadien Mike Weir, qui a participé au tournoi à cinq reprises, avait été impliqué dans un duel épique contre Tiger Woods en 2007 à Montréal.

Il avait battu l’américain sur les deux derniers trous, pour battre celui qui était le roi du golf à l’époque.

Les États-Unis ont remporté toutes les éditions du tournoi sauf en 1998, quand l’équipe internationale l’avait emporté.

En 2003, suite à un duel nul. Les États-Unis avaient conservé leur titre.

Adam Hadwin et Graham DeLaet sont aussi des Canadiens ayant participé au tournoi.

L'édition 2024 du tournoi à Montréal aura lieu lors d'une des deux dernières semaines du mois de septembre.