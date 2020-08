Où ira Lafrenière? Réponse dans quelques heures!

C’est lundi soir à 18h que la LNH va procéder à son deuxième tirage au sort pour déterminer l’ordre final du prochain repêchage.

Les huit équipes qui ont été éliminées dans le tournoi de qualifications la semaine dernière ont été ajoutées à la liste déjà existante des équipes qui n’ont pas fait le déplacement dans les bulles.

C’est donc dire que Toronto, Pittsburgh, Edmonton, Winnipeg, Minnesota, Nashville, Floride et New York ont tous 12,5% de chances de repêcher en premier et obtenir le joyau Alexis Lafrenière.

Les équipes qui n’obtiendront pas le premier choix sélectionneront entre le neuvième et le seizième rang. L’ordre exact sera déterminé ce soir.

Les équipes qui sélectionneront entre le deuxième et le huitième rang ont déjà été déterminées. Les Kings ont le deuxième choix, et les Sénateurs vont parler au troisième (via San Jose) et au cinquième rang.

Des huit villes qui ont encore une chance d’obtenir le premier choix, Nashville est la seule ville qui n’a jamais eu la chance de parler en premier.

Minnesota l’a fait à l’époque des North Stars, et Winnipeg aussi lors de la première édition de l’histoire de la franchise.