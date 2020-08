Max Verstappen remporte le Grand Prix des 70 ans de la F1 à Silverstone

Max Verstappen sur Red Bull a démontré tout son talent en s'imposant face aux flèches d'argent dans le cadre du Grand Prix des 70 ans de la F1 à Silverstone.

Dans l'ordre, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sur Mercedes ont terminé sur deux dernières marches du podium.

Le triomphe de Verstappen a donc freiné la séquence de quatre victoires consécutives de Mercedes.

Le pilote de Red Bull a signé un temps de 1:19:41.993 soit 11 secondes de plus que Hamilton et 19 secondes de plus que Bottas.

Charles Leclerc sur Ferrari et Alexander Albon sur Red Bull ont respectivement complété le top-5.

Le Québécois Lance Stroll sur Racing Point a pris le sixième rang.

Nico Hulkenberg a de nouveau pris part à la course en remplacement de Sergio Perez atteint par la COVID-19. Le pilote allemand a fini à une pole derrière Stroll.

Le Canadien Nicolas Latifi sur Williams a complété la course au 19e rang. Le pilote torontois n'a donc toujours pas acquis son premier point en carrière au classement des pilotes.

Le prochain Grand Prix de Formule 1 aura lieu la fin de semaine prochaine en Espagne sur le circuit de Barcelone.