Séries éliminatoires | Le Canadien affrontera les Flyers

Deux buts de Nicolas Aube-Kubel ont permis aux Flyers de Philadelphie de vaincre le Lightning de Tampa Bay 4-1, samedi, à Toronto, et ainsi d'obtenir le titre de favoris de l'Association de l'Est de la LNH en séries éliminatoires.

Les Flyers affronteront donc le Canadien de Montréal en huitièmes de finale.

Carter Hart a repoussé 23 rondelles. Outre Aube-Kubel (1er et 2e buts), Joel Farabee (1er) a inscrit un but et obtenu une mention d'aide pour les Flyers. Tyler Pitlick (1er) a complété pour les vainqueurs.

Andrei Vasilevskiy a stoppé 26 tirs et Tyler Johnson a évité le blanchissage pour Tampa Bay qui se mesurera au vainqueur de la série entre les Maple Leafs de Toronto et les Blue Jackets de Columbus.

Le défenseur du Lightning Victor Hedman a quitté le match en première période à la suite d'une blessure.