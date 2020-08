Billets de saison | «Bon, o.k., signe le chèque... » -Ray Lalonde

« Quand tu remportes une série, tu viens de dire aux gens : « Regarde, on a une bonne équipe. Fais-nous confiance. On te donne de l’espoir. Tu as raison de revenir avec nous et fais-le tout de suite ».

« Instantanément, hier soir, il y a des gens qui se sont dit : « Bon. O.k. Signe le chèque. Envoie-le. On va payer notre 10 %, régler nos billets de saison pour l’an prochain et on va attendre. »

« Déjà, ça a un effet comme ça. C’est comme ça que ça commence le momentum, cette extase des partisans. »