Spectaculaire remontée | Les Maple Leafs évitent l'élimination

Les Maple Leafs de Toronto ont sérieusement remis la monnaie de leur pièce aux Blue Jackets de Columbus, vendredi soir.

Jeudi, les Maple Leafs avaient laissé filer une avance de trois buts et la victoire. C’est exactement ce qui est arrivé aux Blue Jackets vendredi, mais de façon encore plus dramatique.

Un but en supériorité numérique d’Auston Matthews à 13:10 de la période de prolongation a permis aux Maple Leafs de l’emporter 4-3 et ainsi d’éviter l’élimination.

Des buts de Cam Atkinson (2e) , de Vladislav Gravrikov (1er) et de Boone Jenner avaient placé les Blue Jackets en avant 3-0, mais des buts de William Nylander (2e), John Tavares (2e) et Zach Hyman (1er) dans les quatre dernières minutes de jeu de la troisième période ont permis à la formation torontoise de porter le match en prolongation.

Matthews (2e) a scellé l’issue de la rencontre avec un tir sur réception à la suite d’une passe de Tavares. Matthews a ajouté deux mentions d’aide, tandis que Tavares, Hyman et Nylander ont tous bouclé le match avec un but et une assistance. Mitch Marner a ajouté deux mentions d’aide.

La série est à égalité deux victoires de chaque côté.