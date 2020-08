«Défensivement, on a été excellents» -Claude Julien

« On ne leur a pas donné grand-chose et on a réussi à marquer un but quand nous en avions besoin. Au prochain tour, on va jouer contre l’équipe la mieux classée. On va en avoir plein les bras… »

« Pour nous, c’est une excellente occasion de grandir. Beaucoup de jeunes joueurs profitent de l’expérience et les gars commencent à comprendre l’importance de la constance. »

Pour ce qui est de son gardien, Julien a répété ce que tout le monde a déduit.

« Il se sent bien. Il est dans sa bulle, dans sa zone. Il excelle. »

Et à quel point la contribution des jeunes Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi a été importante?

« Sans cette contribution, je ne suis pas sûr que je serais ici à savourer la victoire. Notre gardien a excellé, nos trois défenseurs ont été excellents, mais la contribution des jeunes a fait la différence. »