LNH | Les Islanders éliminent les Panthers

Un doublé d’Anthony Beauvillier à pavé la voie à une victoire de 5-1 des Islanders de New York, vendredi après-midi, qui ont ainsi éliminé les Panthers de la Floride dans le tournoi qualificatif de la LNH disputé à huis clos.

Les Islanders remportent ainsi la série trois-de-cinq trois victoires contre une.

Outre le double de Beauvillier (2e et 3e buts), Brock Nelson (2e), Mathew Barzal (1er) et Jean-Gabriel Pageau (3e) ont complété la marque chez les vainqueurs. Nelson et Bazal ont ajouté une mention d’aide, tandis que Josh Bailey a obtenu deux assistances.

Mike Hoffman a riposté pour les Panthers qui auront la consolation d’être en lice pour le premier choix au repêchage, lundi soir.