Les changements de trios | «On avait beaucoup d'énergie après ça» -Paul Byron

« Les changements que vous avez pu voir ce soir, ce sont les changements que je croyais qui pouvaient bien fonctionner. Et les joueurs ont bien répondu. Quand tu tires de l'arrière 3-1 et que tu reviens dans le match et le gagner, c'est bon signe. Ce soir, les joueurs ont démontré beaucoup de caractère. »

« Ces changements ont mené au but (de Drouin) avec la superbe passe par Ben (Chiarot) », a noté Paul Byron.

« Ça a changé l’énergie au sein de l’équipe. Les changements de ligne ont été énormes pour notre groupe. On avait beaucoup d’énergie après ça. »