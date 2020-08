LNH | Penguins 3 Canadien 2 (deuxième période)

Avec une victoire pour le Canadien de Montréal et une pour les Penguins de Pittsburgh, la courte série trois-de-cinq se transforme en un deux-de-trois, ce soir, lors du troisième affrontement présenté à huis clos à Toronto.

Pour l’occasion, le Canadien est l’équipe locale.

Claude Julien, qui avait été avare de commentaires quant à la composition de ses trios en matinée, a envoyé sur la patinoire ceux de Tatar-Danault-Gallagher, de Drouin-Suzuki-Armia, de Lehkonen-Kotkaniemi-Byron et de Weise-Domi-Evans durant l’échauffement.

Carey Price et Matt Murray sont les gardiens en présence.

Première poussée

Première séquence, première poussée et premier tir dangereux du Canadien dès les premiers instants du match par l'entremise de Jeff Petry, bien alimenté par Brendan Gallagher. Murray résiste.

Quelques minutes plus tard, Paul Bryon entre dans la zone adverse, il remet à Jesperi Kotkaniemi qui lance vers Murray. Ce dernier bloque le tir, mais Shea Weber qui arrive en retrait loge la rondelle dans le filet à 4:57.

Les Penguins contestent le but, estimant que Murray a été gêné dans la séquence, mais ils perdent leur appel. Le but est bon et les Penguins écopent d'une pénalité. Le Canadien ne profite pas de l'opportunité qui s'offre à lui.

Deux en deux

Ce qui n'est pas le cas des Penguins qui créent l'égalité par l'entremise de Patric Hornqvist lors d'une pénalité à Ben Chiarot pour avoir cinglé Sidney Crosby. Comble de malheur, Hornqvist compte quelques secondes après une pénalité à retardement à Weber...

Dès la reprise, les Penguins doublent la mise quand Jason Zucker inscrit son deuxième filet de la série. Deux buts en 59 secondes en supériorité numérique.

Le Canadien amorce le deuxième engagement en avantage numérique durant 1:52 en raison de la pénalité à Conor Sheary en fin de première période, mais ils n'arrivent pas à déjouer Murray.

Encore une fois, les Penguins en profitent. Au terme d'un arrêt spectaculaire de Carey Price avec la jambière, Victor Mete n'arrive pas à reprendre possession du disque, ce qui n'est pas le cas de Teddy Blueger qui porte la marque à 3-1.

Jonathan Drouin permet au Canadien de revenir dans le match en inscrivant son premier but de la série à 10:13, en faisant dévier à l'embouchure du filet le tir de la pointe de Ben Chiarot.

Plus de détails à venir….