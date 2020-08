7013 tests négatifs | Les bulles de la LNH sont extrêmement efficaces

Il faut le dire, après une semaine de jeu dans la LNH, tout se passe très bien dans les bulles.

La décision de s’installer au Canada, à Toronto et à Edmonton, aura été excellente pour le commissaire Gary Bettman. Depuis l’arrivée des joueurs dans les deux villes, on ne rapporte aucun cas positif en 7013 tests.

C’est une excellente nouvelle pour la LNH, qui peut mettre toute son attention sur le hockey, et non sur le virus. De quoi faire saliver le commissaire du baseball majeur Rob Manfred qui est obligé d’annuler des matchs quotidiennement à cause d’éclosions.

Tous les membres de chaque équipe de la LNH sont testés, et ce, de façon quotidienne.

Cette fréquence de tests va se poursuivre pour l’ensemble de la compétition.