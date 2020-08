LNH | Les Flyers poursuivent sur leur lancée

La séquence de victoire des Flyers de Philadelphie survenue avant la pandémie n'était pas l'effet du hasard.

Les Flyers ont repris là où ils avaient laissé, dimanche, en l'emportant 4-1 contre les Bruins de Boston lors de leur premier match du tournoi de relance de la LNH.

Michael Raffl a dirigé l'attaque des siens avec un but et une mention d'aide. L'ancien du Canadien Nate Thompson, Philippe Myers et Scott Laughton.

Chris Wagner a assuré la riposte des Bruins.

Plus tôt dans la journée, un but de Michael Graber a permis aux Coyotes de Arizona de vaincre les Predators de Nashville 4-3.