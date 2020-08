Deuxième match, lundi | Confiance, prudence et ajustements à venir pour le Canadien

Sentiment partagé par Phillip Danault.

« C’est probablement l’équipe avec le plus d’expérience que l’on pouvait affronter en partant. Il faut s’attendre à ce qu’ils vont sortir fort. Ils vont ajuster certaines choses et nous aussi. »

L’apport des jeunes

Les performances de Nick Suzuki et Jesperi Kotkaniemi ont attiré l’attention. Gallagher estime que ça s'avère indispensable.

« Ils s’imposent de plus en plus et c’est plutôt encourageant pour une équipe de voir ses jeunes s’illustrer sous les feux de la rampe. On va avoir besoin d’eux pour la suite. »

L'entraîneur Claude Julien le reconnait et il n'a pas hésité à envoyer ses jeunes dans le feu de l'action.

« Kotkaniemi se retrouve avec deux vétérans fiables. Suzuki a été probablement notre meilleur attaquant. Je n'ai pas eu à m'inquiéter avec lui, même si c'est tout un défi de jouer contre Crosby ou Malkin », a noté l'entraîneur.

Cela dit, personne ne songe encore au défilé de la coupe Stanley.