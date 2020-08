Début du match de samedi | «Il y avait des Penguins partout» -Martin McGuire

Et il était impossible de ne pas revenir sur la performance de Nick Suzuki.

« Je pense que le fait marquant auquel a été mêlé Nick Suzuki, c’est non seulement son but, mais la performance qu’il a réalisé lors du cinq-contre-trois en troisième période. Phillip Danault, qui est le spécialiste défensif pour le Canadien au centre, est au cachot. Et là, on demande à Nick Suzuki d’aller faire la job et il l’a fait, la job.