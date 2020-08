Nouvelle série documentaire intitulée «Les Intouchables» | Dans les coulisses du hockey professionnel

«Au fil de ma carrière dans le monde sportif, j’ai découvert une culture à laquelle j’étais peu habituée. Je m’y suis fait des contacts. J’ai aimé ce travail. Quand j’ai quitté cet emploi, il y avait certains terrains que je n’avais pas pu explorer. Une journaliste de sport, c’est très prenant. On n’a pas le luxe d’avoir nécessairement du recul et faire un peu d’enquête… Après avoir délaissé ce métier de journaliste sportive, j’avais les coudées franches pour me lancer dans une aventure qui a pris deux ans…»