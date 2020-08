Cinq points pour Kubalik | Les Blackhawks surprennent les Oilers

La recrue Dominik Kubalik s'est offert une performance de deux buts et de trois mentions d'aide, samedi, lorsque les Blackhawks de Chicago ont vaincu les Oilers d'Edmonton.

Le Tchèque est en lice pour le trophée de recrue de l'année après une première saison de 30 buts et de 16 assistances en 68 matchs.

Outre Kubalik, le capitaine Jonathan Toews a inscrit deux buts, tandis que Brandon Saad et Dylan Strome en ont ajouté un chacun. Corey Crawford a repoussé 25 tirs devant le filet de l'équipe de Chicago, 12e et dernière équipe qualifiée dans l'Association de l'Ouest.

Connor McDavid a marqué un but et ajouté trois mentions d'aide pour les Oilers qui jouaient... vraiment à domicile, dans la ville bulle d'Edmonton. Leon Draisaitl, James Neal et Ryan Nugent-Hopkins ont complété.