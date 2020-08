COVID-19 | «Je suis loin d'être sûr qu'il y aura du baseball la semaine prochaine» -Ray Lalonde

Les sports professionnels nord-américains essaient tant bien que mal de poursuivre leurs activités en pleine pandémie et certains y réussissent moins bien que d’autres.

Au hockey, on ne compte aucun cas de coronavirus depuis dimanche dernier parmi les équipes qui sont arrivées dans les villes bulles de Toronto et d’Edmonton. Les premiers matchs de la ronde de qualification pour les séries éliminatoires ont lieu aujourd’hui.

Ça va plutôt bien aussi au basketball qui a relancé ses activités. Mais au baseball, ça commence à ressembler à une catastrophe.

« Je pense que le hockey et le basketball sont en excellente position pour compléter leur saison. Il faut dire que le basketball, c’est huit matchs plus les séries. Pour le hockey, ce sont les séries, mais avec une ronde qualificative, en plus. C’était gérable.