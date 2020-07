Pandémie au baseball | Un « agent covid » pour chaque équipe

Après des cas d’éclosions de la COVID-19 chez les Marlins de Miami (17 personnes) et les Phillies de Philadelphie (2 personnes), le Baseball majeur a décidé de resserrer la vis.

Chaque équipe sera maintenant obligée de voyager avec un « agent covid » dans son entourage.

Le rôle de l’agent en question sera de s’assurer que les joueurs et les membres des équipes suivent le protocole mis en place par la ligue.

Par ailleurs, le Baseball majeur demande maintenant aux joueurs de ne pas sortir des hôtels lorsqu’ils sont à l'étranger, une consigne qui n’était pas obligatoire auparavant.

Finalement, on demande maintenant aux joueurs et aux membres du personnel de chaque équipe d’utiliser des masques médicaux et non des masques artisanaux lorsqu’ils sont sur le terrain.

Plusieurs joueurs n’utilisent qu’un mince cache-cou qu’ils remontent jusqu’à leur nez lorsque le besoin s’en fait sentir.

Les saisons des Phillies et les Marlins sont en suspens jusqu’à nouvel ordre.

Les deux équipes ont joué l’une contre l’autre le weekend dernier. La contamination s'est révélée rapidement chez les Marlins, tandis qu'il a fallu attendre jusqu'à jeudi pour que les premiers cas se manifestent chez les Phillies.

Les Phillies ont annulé leur entrainement et ils ont annoncé que leur stade, le Citizens Bank Park, demeurera fermé pour une période indéterminée.

La série de matchs prévue entre les Phillies et les Blue Jays, ce weekend, a été annulée.