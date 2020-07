«Il y avait plus d'ambiance dans mes games atome 2B» - Jonathan Drouin

L'entraîneur Claude Julien semblait vouloir oublier la contre-performance des siens, mardi soir, lors de l'unique match préparatoire du Canadien de Montréal dans le tournoi de relance de la LNH.



Le but encaissé à la 33e seconde de jeu contre les Maple Leafs de Toronto était la résultante de la « rouille » dans le jeu de son équipe...

« Le premier but, on a pris une mauvaise décision. Notre défenseur, notre troisième joueur sur le jeu, n'a pas bien réagit sur le deux-contre-un. »



L'attaquant Jonathan Drouin, à l’instar de Phillip Danault et de Brendan Gallagher qui l’ont exprimé mardi, ont semblés ennuyés par le silence dans l’arena, dû à l’absence de la foule.