«Ça va être important d’être agressifs et de ne pas avoir peur» -Claude Julien

«Je n’ai pas trouvé qu’on a joué un grand match. On va devoir jouer de bien meilleure façon devant les Penguins. C’est certain qu’il y avait de la rouille… on a été efficace quand on a utilisé notre patin, mais on s’est mis dans le pétrin quand on a été passif. On devra changer ces choses avant samedi. […] C’est certain qu’on a une période d’adaptation, mais les deux équipes vivent la même réalité et on doit s’habituer et créer notre propre énergie. […] Dans la situation que l’on est, ça va être important de jouer sur le bout des orteils, d’être agressifs et de ne pas avoir peur. C’est important d’être prêt à jouer 60 minutes ou même plus! C’est la mentalité qu’on devra prendre en vue du premier match.»