Retour de la LNH | Flyers-Penguins: les impressions de Jeremy Filosa

Alors que les activités reprennent dans la LNH, notre collègue Jeremy Filosa a pris le temps de regarder avec attention la rencontre entre les Penguins de Pittsburgh et les Flyers de Philadelphie alors que les équipes qui participent au tournoi de qualification en vue des séries de fins de saison font leur dernier ajustement avant le tournoi.

Pour l’occasion notre collègue a pu remarquer les hymnes nationaux qui ont été célébrés en mélangeant les joueurs des deux équipes sur la glace. Une symbolique inspirée des sportifs ayant déposé leur genou au sol dans d’autres sports professionnels.

Ensuite il a pu remarquer l’aménagement visuel qui a été préparé par la LNH pour masquer l’absence des amateurs dans les gradins, une grande réussite selon lui. Des écrans géants ont aussi été aménagés pour l’occasion. L’aspect intérieur est aussi un facteur important dans la facture visuelle selon Jeremy en comparaison aux séries de la MLS au soccer.

Même chose du côté de l’ambiance sonore. Les actions sur la glace sont parfaitement captées par les micros et le son de la foule qui a été développé par la compagnie EA Sports est parfaitement adaptée.

On a aussi permis aux équipes de faire entendre leur propre musique de but et leur musique d’entrée sur la glace. Un bon coup de la part de la LNH.

Côté jeu sur la patinoire, la vitesse d’exécution a été à l’honneur ce qui a grandement impressionné notre journaliste. Par contre, plus le match avançait, plus les joueurs de troisième et de quatrième ont pris la relève.

Il est donc permis de s’attendre à des séries de grande qualité dans les prochaines semaines. La table est mise!