Calendrier régulier de la MLS | L'Impact jouera seulement au Canada jusqu'en septembre

Le retour de la MLS se passera sans que les équipes ne traversent la frontière canado-anéricaine.

Lors de la reprise des activités, et ce pour les six premiers matchs, les équipes de la MLS ne voyageront pas d’un pays à l’autre. C,est du moins ce qu’explique le site web The Athletic.

La reprise des matchs serait prévue pour le 22 août.

Dans le cas de l’Impact de Montréal, l’équipe ne jouerait que contre Toronto et Vancouver jusqu’à la mi-septembre.

À ce moment, la MLS espère que les règles se seront assouplies à propos de la frontière. Cela permettrait aux équipes des deux pays de voyager entre les deux pays. Pour l’instant, rien n’est confirmé.

Par ailleurs, Dallas et Nashville, qui ont dû déclarer forfait à Orlando, joueront trois matchs de plus, une équipe contre l’autre, pour remplacer les trois matchs perdus en Floride.

En tout, les équipes de la MLS devront jouer 18 matchs de plus cet automne.

La MLS devrait aussi respecter les deux fenêtres internationales en octobre et en novembre.

C’est à ce moment que le Canada tentera de faire un pas de plus vers la Coupe du monde 2022, qui aura lieu au Qatar.

Les séries de la MLS se poursuivraient jusqu’en décembre.