COVID-19 | Tout un casse-tête pour la MLB

La MLB aurait reçu une bonne nouvelle lundi en lien avec la présence du virus chez plusieurs joueurs des Marlins de Miami.

Les joueurs des Phillies, qui ont affronté les Marlins, ont tous été testés lundi et aucun n'a obtenu un résultat positif. Mais comme c'est le cas dans plusieurs ligues, les joueurs doivent recevoir deux tests négatifs avant d’être considérés comme étant hors de danger.

Les Phillies ont été testés à nouveau mardi matin, et si tout se passe bien, ils pourraient sauter sur le terrain mercredi soir pour y affronter les Yankees, avec deux matchs à reprendre plus tard.

La problématique c’est qu’occasionnellement, comme on l’a vu dans le passé, le virus se manifeste seulement quelques jours après la contamination. Il faudra donc continuer d’avoir les joueurs des Phillies à l’œil.

Et les Marlins?

Chez les Marlins, on parlait de neuf joueurs infectés. Mardi matin, on rapportait que 17 membres du club avaient la COVID-19. La bonne nouvelle, c’est que les équipes de la MLB peuvent choisir dans une banque de 60 joueurs. Il n’est donc pas impossible que les Marlins soient obligés de rappeler des joueurs des ligues mineures pour relancer leur saison qui est présentement sur pause. On parle ici de joueurs qui ne se sont probablement pas entrainés depuis des mois.

Leurs matchs de lundi et mardi face aux Orioles ont été remis à plus tard.

Le site The Athletic indique aussi aujourd'hui que les Nationals refuseraient de se déplacer à Miami cette fin de semaine pour affronter les Marlins.

Les Jays... de Buffalo

Les Jays vont devoir attendre au 11 août avant de jouer un premier véritable match à domicile.

Le stade des Bisons à Buffalo n’est pas encore prêt à recevoir des matchs et les travaux doivent avancer à la vitesse Grand-V pour que cela puisse arriver.

Mercredi et jeudi, les Jays joueront à Washington, mais en tant que club local. Donc ils termineront la neuvième manche au bâton.

Même chose lors du week-end, alors que les Jays seront l’équipe locale à Philadelphie vendredi, samedi et dimanche.

Le premier match à Buffalo se jouera donc le 11 août, tel que mentionné plus haut, contre les Marlins. En espérant que d’ici là la situation des Marlins se soit réglée.

Les Jays passeront donc techniquement les trois premières semaines et demie de la saison dans leurs valises, si on inclut les matchs préparatoires à Boston la semaine dernière.