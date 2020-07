Le retour du hockey ce soir au 98.5 | «Pour Dany et moi, ça va être une adaptation»

Le Canadien de Montréal reprend le collier après plusieurs mois d'inactivité en affrontant les Maple Leafs de Toronto dans un match préparatoire à la reprise officielle de la saison 2020 de la LNH.

Le duo d'annonceurs, Martin McGuire et Dany Dubé seront à leur poste, mais en studio au lieu d'être sur place dans la Ville-Reine.

«C’est une tendance et là on est un peu forcés par les circonstances, mais notre responsabilité sera de livrer le produit le plus fidèlement possible», disait Martin McGuire, mardi matin au micro de Louis Lacroix.