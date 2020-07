Engagement des joueurs | «On était toujours en retard» Samuel Piette

« On n’a pas été capables d’enchaîner cinq passes de suite. Quand tu n’es pas capable de gagner tes duels et de contrôler un peu le jeu, chose qu’on avait bien fait jusqu’à présent, mentalement, ça devient très difficile. »

Et la fatigue?

« On peut dire qu’il y avait un peu de fatigue, mais je pense que c’est trop facile comme excuse. On l’a vu en fin de match, on était beaucoup mieux physiquement qu’Orlando. Ils étaient cuits. On a bien poussé à la fin, mais on ne peut pas mettre la fatigue sur la première mi-temps. On doit tous se regarder dans le miroir. »

Pour ce qui est de l’entraîneur Thierry henry, le score de 0-0 à la demie « a été le seul truc positif de la première demie. »

Sinon, il refuse de dresser un bilan d’un tournoi qui était à ses yeux un camp préparatoire.