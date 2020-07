Revers de 1-0 | «Collectivement, c'était très pauvre» -Arcadio Marcuzzi

Lors d’une rencontre à élimination directe, on peut s’attendre à ce que les joueurs des deux formations se défoncent. Ce n’est sûrement pas l’impression laissée par les joueurs de l’impact, samedi à Orlando.

Les hommes de Thiery Henry ont présenté du Jeu décousu, surtout en première demie. Est-ce que la fatigue les a rattrapés?

« La fatigue est un élément important, mis dans un match sans lendemain, on se serait attendu à un peu plus d’énergie et à un peu plus de combativité », note l’analyste du 98,5, Arcadio Marcuzzi.

« On perd contre un rival qui a gagné sans se forcer. Qui a gagné à cause d’une erreur, presque non provoquée. L’Impact en a créé des dizaines de déchets techniques ce soir. Collectivement, c’était très pauvre. »