Impact-Orlando City | «Saphir Taïder doit juste tirer plus souvent» -Jeremy Filosa

« Ça n’a pas été une décision facile pour Saphir Taïder d’aller à Orlando, car il a trois enfants et sa femme est enceinte. L’Impact de Montréal a pris les grands moyens et a trouvé la façon d’envoyer sa conjointe et les enfants en France pour qu’ils puissent retrouver leur famille. Sinon, l’épouse de Taïder demeurait seule à Montréal avec ses enfants. »