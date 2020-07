Samedi contre Orlando | « Un match rugueux à prévoir » -Rod Fanni

Même si Rod Fanni n’était pas avec l’Impact au début de la saison dernière, lorsque les choses ont dégénéré lors d’un match entre Montréal et Orlando City, il connait tout de même la réputation du club floridien.

Tel qu’expliqué hier, l’Impact a eu maille à partir avec Orlando lors de ce match durant lequel Ignacio Piatti s’était blessé et Zakaria Diallo avait été expulsé.

« Il faut s’attendre à un match rugueux, a noté Fanni. Si leur attaquant (Dom Dwyer) est de la partie, on parle d’un joueur qui ne gagnera jamais la médaille du meilleur esprit sportif. »

Dwyer n’est en forme pas à 100%, mais il pourrait être suffisamment rétabli pour débuter le match de demain.

« Mais mis à part cela, ils m’ont eu l’air de l’équipe la mieux organisée depuis le début du tournoi. Je ne sais pas si c’est parce qu’ils sont chez eux et sont habitués à la chaleur, mais ils ont bien paru depuis le début du tournoi. »

Faire attention à Nani

Le joueur vedette d’Orlando City, Nani, a déjà un but et deux passes dans le tournoi. C’est un joueur que Thierry Henry a bien connu en Europe.

L’ancien membre de l’équipe nationale du Portugal a clairement le respect de l’entraineur montréalais.

« C’est un joueur très intelligent. Il s’installe au deuxième poteau et il sait quand y aller et quand ne pas y aller. Il va falloir le surveiller de très près. »

Une attaque qui doit produire

L’Impact a marqué quatre buts dans ce tournoi, mais il en a marqué deux sur penalty. C’est donc dire qu’il ne possède que deux buts marqués dans le cours de l’action. Les véritables bonnes chances de s'inscrire se font rares.

Un de ceux qui doivent en donner plus est le milieu de terrain Bojan. Ce dernier n’a toujours pas touché la cible cette saison, toutes compétitions confondues.

En parlant de confondu, il n’est pas toujours évident de savoir où, exactement, se trouve la bonne position pour Bojan, qui semble être capable de jouer partout, sans toutefois briller.

« Bojan est capable de s’adapter à toutes les positions offensives, a expliqué Henry. Dans le football moderne, il n’y a plus vraiment de position, tu dois savoir t’ajuster. Maintenant vous pouvez dire qu’il doit en donner plus, puisqu’il n’a pas encore marqué. Il est vrai que comme la majorité d’entre nous, il peut aussi en donner plus. »

Saphir Taïder a marqué trois des quatre buts des siens à Orlando, Romell Quioto a réalisé l’autre.

Formation à quatre défenseurs?

Pour la première fois de la saison, mardi, l’Impact a débuté le match avec un schéma à quatre défenseurs et non cinq. Une idée qui a plu au jeune Luis Binks.

« Je dois avouer que je suis plus à l’aise dans une ligne à quatre. C’est comme ça que j’ai fait mon apprentissage à Tottenham. Le système avec trois défenseurs centraux, je ne le maitrise pas parfaitement. Je suis encore en train de l’apprendre. Mais je crois que le blanchissage de mardi nous démontre que nous pouvons aussi bien défendre à quatre qu’à cinq derrière. »

Zachary Brault-Guillard est sorti du match sur blessure mardi, sur ce qui semblait être une élongation musculaire à la cuisse. Impossible pour l’instant de savoir s’il sera apte à jouer samedi soir, mais Thierry Henry a indiqué lui avoir parlé et que ce dernier se sentait mieux.

Le match de huitième de finale entre l’Impact et le Orlando City SC sera radiodiffusé sur nos ondes dès 19h30 samedi soir, avec l’émission d’avant-match.