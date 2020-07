Kraken de Seattle | «C'est jeune et dynamique» -Ray Lalonde

S’il est un aspect que le spécialiste a apprécié, c'est le commentaire du PDG de l'équipe, Tod Leiweke.

« Il a été à l’écoute des amateurs. Ça, il ne faut pas juste le dire. Il faut le faire. Les équipes professionnelles auraient avantage à écouter davantage comment les partisans se sentent.

« On est dans une génération de jeunes qui font plusieurs choses et qui ont beaucoup de choix à faire. Et ça ne veut pas dire que parce qu’il y a une culture de sport dans une localité ou une autre que c’est automatique que tu vas les convertir et qu’ils vont dépenser leur temps, leur argent et leur énergie. Les amateurs voulaient le nom Kraken. »