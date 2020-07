Mike Tyson et Roy Jones sortent de la retraite!

La rumeur circulait depuis quelques mois, mais voilà que Mike Tyson (50-6-0, 44 KO) confirme son retour dans le ring à 54 ans! Il n’affrontera nul autre que Roy Jones fils (66-9-0, 47 ko), qui sortira aussi de sa retraite.

On parle ici d’un combat d’exhibition de huit rounds qui aura lieu le 12 septembre prochain.

La dernière fois que Tyson est monté dans un ring, c’était en 2005, alors qu’il avait subi la défaite face à Kevin McBride.

Dans le cas de Roy Jones, son dernier combat remonte à 2018, une victoire par décision unanime face à Scott Sigmon. Jones a 51 ans.

Dans une entrevue donnée à ESPN, Jones a expliqué que son agent n’arrêtait pas de le contacter pour lui dire que Tyson appelait constamment pour que l’on organise le combat.

Le gala sera diffusé à la télévision à la carte, mais le lieu n’a toujours pas été déterminé. Le Dignity Health Sports Park, à Carson en California, est un lieu possible.

Reste aussi à savoir à quel poids les deux boxeurs accepteront de se battre.

Mike Tyson a déjà été le champion incontesté des poids lourds et Roy Jones est encore considéré aujourd’hui comme un des boxeurs les plus naturels et plus purs de l’histoire de son sport.