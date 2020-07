Tournoi MLS | Onde de choc, Vancouver est qualifié!

De toutes les équipes qui participent au tournoi MLS is back à Orlando, les Whitecaps étaient l’équipe la plus négligée.

Ayant laissé cinq joueurs à Vancouver, dont la supervedette Lucas Cavallini, personne ne donnait cher de la peau du groupe dirigé par le Québécois Marc Dos Santos.

Les Caps ont aussi perdu les services de leur gardien partant Maxime Crépeau. Le Québécois s’est fracturé le pouce lors du dernier match. Les Caps étaient tellement mal pris, qu’ils ont dû emprunter le troisième gardien de l’Impact, Jonathan Sirois, pour compléter leur alignement ce matin.

Après deux défaites décevantes, les Whitecaps avaient besoin d’une victoire par au moins deux buts jeudi matin face aux Fire de Chicago, pour passer à la ronde éliminatoire. Les espoirs étaient donc très minces pour Vancouver.

Mais à la surprise de tous, les Caps ont réservé leur meilleure performance pour le Fire, les surprenant par la marque de 2-0!

Après un arrêt de jeu de 90 minutes causé par des orages, Vancouver a marqué deux buts coup sur coup. Yordy Reyna et Cristian Dàjome ont touché la cible à la 65e et à la 71e minute pour se sauver avec une victoire in extremis.

Les Caps ont eu chaud à la 84e minute lorsque C.J. Sapong du Fire a marqué. Mais à la reprise, on remarque que le ballon touche son bras avant de pénétrer dans le filet. Le but a donc été refusé!

Vancouver est donc qualifié pour les matchs éliminatoires, mais l’identité de leur adversaire n’est toujours pas connue.

Les trois équipes canadiennes de la MLS sont toutes qualifiées pour la ronde éliminatoire du tournoi.