Impact | Des comptes à régler avec Orlando!

L’Impact de Montréal s’est classé pour la ronde éliminatoire du tournoi MLS is back par la porte arrière. La victoire surprise de Cincinnati 2-0 face aux Red Bulls mercredi soir a imprimé le billet d’entrée de l’Impact pour les huitièmes de finale.

L’Impact s’est qualifié en tant que meilleur troisième et doit maintenant affronter Orlando City SC, vainqueur du groupe A, samedi à soir à 20h, en ronde des 16.

Orlando a beau n’être dans la MLS que depuis 2015, le club a déjà trouvé le moyen de se faire détester par l’Impact. Parlez-en à l'ancien entraîneur, Rémi Garde.

Mise en situation

Revenons simplement sur la saison 2019. C’est le troisième match de la saison MLS et l’Impact se retrouve en Floride. Qui eût cru que si tôt dans la saison, ce match serait le point tournant de la saison de l’Impact?

Malgré une victoire convaincante de 3-1 de l’Impact, le joueur étoile Ignacio Piatti se blesse. Lors d’une séquence que n’a pas vue l’arbitre, Ruan marche littéralement sur le mollet de Piatti, qui se tord de douleur au sol.

Aucune conséquence pour le joueur brésilien qui aurait dû être chassé du match. Pire encore, Piatti, plus tard dans le match est sanctionné pour avoir plongé, et se retrouve avec une amende qui lui est envoyée par la MLS.

Piatti termine tout de même le match avec deux buts, mais le mal est fait. On apprendra après le match que Piatti s’est tordu un genou et qu’il ratera de huit à douze semaines de jeu. Finalement, Piatti a raté la grande majorité de la saison, et Rémi Garde a perdu son emploi dû aux déboires du club. Qui sait quel genre de saison aurait connue l’Impact avec Piatti? Rémi Garde serait peut-être encore l’entraîneur de l’Impact aujourd’hui.

Avant la fin de ce même match à Orlando, la peste incontestée de la MLS, Dom Dwyer, a fait semblant de s’être fait atteindre par balles lorsque Zakaria Diallo l’a poussé à la poitrine avec ses mains. Dom Dwyer joue la comédie au sol pendant plusieurs minutes alors qu’une mêlée s’en suit.

Diallo est expulsé, et ratera en plus le match suivant, à cause d’un carton rouge.

La suite des choses

Malheureusement, lors du match retour à Montréal, le 1er juin, sans Piatti, l’Impact n’a pas fait le poids, s’inclinant 3-0 à la maison.

C’est là où nous en sommes entre les deux équipes.

La table est donc mise pour cette rencontre où l’Impact a encore des comptes à régler face à Orlando.