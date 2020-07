Tournoi de la MLS | L'Impact toujours en lice après une victoire contre D.C. United

Début brouillon

Les joueurs de l'Impact ont cherché leurs marques dans les premières minutes, mais sans encaisser de but.

La formation montréalaise s'est resaissie par la suite, mais elle était toujours à la recherche de son premier tir après le premier quart d'heure.

L'Impact a quelque peu joué de chance à la 31e minute lorsqu'un ballon tiré par Saphir Taïder a été dévié par inadvertance par le défenseur Frédéric Brillant avant de se retrouver dans son propre filet. La MLS a néanmoins accordé le but à Taïder.

Moment de frayeur par la suite lorsque Felipe a frappé Victor Wanyama à la hauteur de la cuisse.

Le joueur de l'Impact est demeuré longtemps au sol et Felipe a écopé d'un carton jaune qui aurait pu - dû? - être un carton rouge.

Diop sauve les meubles

D.C. United a fait entrer le jeune Kevin Paredes (17 ans) dès la 52e minute et le tir du gauche de ce dernier - six minutes plus tard - a obligé Clément Diop à réaliser un superbe arrêt pour maintenir l'avance de l'Impact.

La formation montréalaise a raté une chance en or à la 68e minute, lorsque Maximiliano Urruti a vu son tir s'écraser directement sur le poteau.

L'Impact n'aura toutefois pas eu besoin d'un but de plus pour l'emporter, mais il n'a pu améliorer son différentiel de buts pour/contre.