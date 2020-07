Impact de Montréal | Ça passe ou ça casse ce soir à Orlando

Malgré une fiche de 0-2, l’Impact de Montréal a de la chance! La formation montréalaise a bénéficié de quelques résultats favorables, lui permettant de toujours être en vie dans le tournoi MLS is back.

Mais ce soir, il n’y a plus de place à l’erreur. L’Impact doit absolument battre le DC United pour espérer demeurer en vie et passer à la ronde éliminatoire.

L’Impact est dernier de son groupe n’ayant pas récolté le moindre point, mais son total de buts marqués (3) est intéressant, et son différentiel de -2 n’est pas catastrophique.

Si l’Impact gagne…

Advenant une victoire ce soir, l’Impact terminerait au troisième rang de son groupe avec trois points et il pourrait se faufiler dans la ronde éliminatoire.

Mais il aura besoin d’aide. D’autres matchs qui auront lieu mercredi et jeudi détermineront le sort de l’Impact.

Dépendant du classement final des groupes, l’Impact pourrait ensuite affronter Orlando samedi soir, ou San Jose lundi soir.

Si l’Impact perd ou fait match nul…

Advenant un de ces deux scénarios, l’Impact serait éliminé du tournoi et rentrera à Montréal bredouille.

Selon les plans de la MLS, la saison régulière doit reprendre à la fin du mois d’août. Mais rien de tout cela n’a encore été confirmé. C’est donc dire que l’équipe retournera en mode inactif pendant une autre période indéterminée.

À quoi s’attendre du 11 partant de l’Impact?

Rien n’est moins certain que la formation partante de ce soir à Orlando pour l’Impact.

On peut espérer que les expériences soient terminées pour l’entraineur Thierry Henry qui a parié à quelques reprises, utilisant des joueurs hors position.

On peut penser à Samuel Piette et Shamit Shome qui ont évolué comme latéraux et Victor Wanyama qui a été muté au poste de défenseur central.

Logiquement, avec les insuccès des deux milieux dans le couloir droit, on peut s’attendre à ce que Zachary Brault-Guillard reprenne sa place comme latéral droit, et ce, même si Henry a insinué ne pas faire confiance au jeune homme de 20 ans sur le plan défensif.

Joël Waterman est prêt à revenir au jeu et pourrait débuter le match en défense centrale. Mais il n’a pas joué depuis le mois de mars. Jukka Raitala pourrait prendre cette place, malgré un tournoi ardu jusqu’à maintenant comme latéral.

Au milieu de terrain, il ne serait pas impossible de voir Piette être sur la banc pour le début du match. L’autre question : Emmanuel Maciel en a-t-il suffisamment fait pour déloger Bojan de la formation partante? Il ne serait pas impossible, mais ce serait un puissant message de l’entraineur envers un des joueurs les mieux payés de l’équipe.

Finalement, en attaque, Anthony Jackson-Hamel a effectué deux superbes pièces de jeu lors de son entrée dans le match jeudi, sans toutefois trouver le fond du filet. Henry sera-t-il tenté de lui donner un départ pour compléter la paire avec Romell Quioto? Ce serait un choix surprenant, mais qui pourrait payer.

Notons que le Toronto FC et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre ont fait match nul 0-0 ce matin. Assurant les deux équipes, qui ont maintenant 5 points chacun, de passer au tour suivant.