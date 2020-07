L’Impact aura un coup à jouer mardi soir

À la suite de la victoire de New York, 1-0 face à Miami, lundi matin, l’Impact est assuré mardi soir de jouer un match qui aura une signification dans le tournoi MLS à Orlando.

La victoire du NYCFC élimine officiellement l’Inter qui termine le tournoi à zéro point. New York se retrouve avec trois points et un différentiel de -2.

Pour éviter l’élimination, l’Impact doit absolument battre DC United mardi soir. La victoire leur donnerait trois points et un différentiel meilleur que celui de New York.

Si la victoire se concrétise, l’Impact devra ensuite espérer de l’aide d’autres équipes qui joueront mercredi et jeudi.

Il sera important pour l’Impact de tenter de gagner le match par la plus grande marge possible, puisqu’il semble assez clair que plusieurs équipes complèteront le tournoi à trois points. Le différentiel des buts déterminera ensuite qui passera et qui ne passera pas.

En plus de Miami qui est officiellement éliminé, le LA Galaxy, les Whitecaps de Vancouver et les Rapids du Colorado sont au bord du gouffre. Les trois clubs de la conférence de l’ouest n’ont aucun point après deux matchs et montrent des différentiels respectifs de -5, -4 et -3.

Rappelons que les quatre meilleurs troisièmes des six groupes se qualifieront pour la ronde éliminatoire, seule alternative restante à ce stade-ci du tournoi pour l’Impact de Montréal.

Le match entre l’Impact et le DC United aura lieu en fin de soirée. L’émission d’avant-match débutera dès 22h sur nos ondes et sur toutes les plateformes de Cogeco Média.