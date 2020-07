Grand Prix de Hongrie | Lance Stroll partira en troisième position

Comme il l’a fait 90 fois au cours de sa carrière, le Britannique Lewis Hamilton a obtenu la position de tête, samedi, au terme des essais en vue du Grand Prix de Hongrie de Formule 1, en devançant son coéquipier finlandais Valterri Bottas, tous deux, sur Mercedes.

Du déjà-vu, donc, pour les pilotes qui seront sur la première ligne de départ, dimanche. Mais pour ce qui est de la deuxième ligne, là, la surprise est totale.

Le Montréalais Lance Stroll et son coéquipier Sergio Perez, sur Racing Point, ont devancé tout le reste du peloton.

Et c’est une autre écurie, Ferrarri, qui a monopolisé la troisième ligne avec les 5e et 6e temps pour Sebastian Vettel et Charles Leclerc.

Hamilton (1 min 13,447) a remporté le titre sept fois sur le circuit sinueux du Hongaroring.

Stroll (1 min 14,377), qui a pris le septième rang au Grand Prix de Styrie la semaine dernière, n’a jamais si bien fait en qualifications, même s’il a déjà pris le départ sur la première ligne en raison de pénalités décernées à d’autres pilotes.