Camp d'entraînement du Canadien | « Une technique qui permet de mesurer le niveau d’acuité, les réflexes, et la santé physique globale»

«Au cours des dernières années, Pierre Allard a travaillé sur une technique qui permet de mesurer le niveau d’acuité, les réflexes, et la santé physique globale des joueurs. C’est plus pointu que la seule analyse du cardio des athlètes. On veut puiser le maximum de ces joueurs, avant qu’ils puissent se joindre aux autres collègues de l’équipe.»