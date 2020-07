Camp préparatoire | Jesperi Kotkaniemi regarde droit devant

Le Finlandais Jesperi Kotkaniemi espère que la guigne de la deuxième année qui a été la sienne lors de la saison dernière est chose du passé.

Cela dit, il est indiscutable que ses blessures ne l'ont pas aidé lors de cette deuxième saison qui n'a pas été à la hauteur des attentes après une première campagne étincelante.

Interrogé sur la tenue du jeune attaquant, l'entraîneur du Canadien de Montréal Claude Julien a dit noter, en plus d’une amélioration de son coup de patin, un plus grand sérieux. Une approche qui traduit un peu plus de maturité dans son travail.

Blessé à un genou et a la rate l’an dernier, Kotkaniemi est en pleine forme et se dit prêt à être utilisé si l’entraîneur fait appel à lui.

Le jeune centre Finlandais a pivoté vendredi un trio formé de Charles Hudon - à la place de Paul Byron, absent - et de Artturi Lehkonen.

Kotkaniemi a travaillé sur sa force physique et son coup de patin en Finlande durant la pause forcée.

Si Byron n’était pas en mesure de s’entraîner vendredi, un groupe de joueurs a été séparé des autres.

Phillip Danault, Victor Mete, Cale Fleury, Ryan Poehling et Cayden Primeau ont travaillé avec Pierre Allard, le préparateur physique en chef.

Évasif, Claude Julien c’est fait avare de détails, mais il faut noter que ces joueurs ont quand même accompli la plupart des exercices, incluant dès contacts physiques comme le reste du groupe .